Amici - Andreas Muller sbrocca sui social | Pensa quanto dovete rompere i cogl*oni ancora

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 17 maggio 2024)è da poco diventato papà di due splendide gemelline: Penelope e Ginevra. La relazione, ormai consolidata, con Veronica Peparini ha infatti dato alla luce due creature che hanno aggiunto amore alla loro famiglia. L’ex ballerino di, più volte ha dichiaratoè felice di questo nuovo ruolo da padre e di tutto l’amore e i sentimenti che si ritrova, giorno dopo giorno a scoprire. Ma non solo.infatti è più volte stato al centro della polemica proprio per alcune affermazioni sui. Ieri poi ha nuovamenteto in seguito ad alcuni messaggi di follower che gli hanno fatto notare di non essere prudente in auto. In particolare, ieriha condiviso dei video sui...