Ambrogino d'oro all'Inter - il sindaco Sala | 'Imbarazzato dal mio interism - ma premierei anche il Milan'

Lautaro, collezionista di premi. Settimana di celebrazioni: oggi l’Ambrogino, domenica scudetto - Lautaro, collezionista di premi. Settimana di celebrazioni: oggi l’ambrogino, domenica scudetto - Il capitano dell'Inter ieri ha ricevuto il premio Gentleman per la serie A e oggi sarà in Comune per l'ambrogino ...

Inter, Marotta: «Siamo riconoscenti a Zhang per quello che ha fatto in questi anni» - Inter, Marotta: «Siamo riconoscenti a Zhang per quello che ha fatto in questi anni» - Le parole dell’ad nerazzurro: «Noi cercheremo di portare avanti questa striscia vincente: se altri saranno più forti di noi gli faremo i complimenti».

Scudetto Inter, festa a San Siro con Ligabue e Tananai. E sabato 25 il libro di Repubblica per celebrare la seconda stella - Scudetto Inter, festa a San Siro con Ligabue e Tananai. E sabato 25 il libro di Repubblica per celebrare la seconda stella - Ma quello di domenica non è l’unico appuntamento di celebrazioni nerazzurre. Stamattina alle ore 11 in Sala Alessi del Comune ci sarà la consegna dell’ambrogino d’oro, la massima onorificenza ...