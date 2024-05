Amadeus | Sono geloso di mia moglie Giovanna Vent’anni fa uno le fece un complimento Ho accelerato - sgommato e gli ho tagliato la strada

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha svelato un aspetto inedito di sé e del proprio privato durante l’intervista al podcast di Diletta Leotta “Mamma Dilettante”. Il conduttore, appena sbarcato al Nove, si è raccontato con al fianco laCivitillo. Tra i temi toccati dalla coppia la questione legata alla gelosia. “Siamo sempre stati gelosi. – ha detto– Io peròuna gelosa razionale, lui è completamente irrazionale. Nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo”.ha confermato: “Iofocoso, a volte mi dimentico che, potrei essere chiunque…Forse più all’inizio c’è stata gelosia. Devo dire dopo no, perché è consolidato che siamo una coppia e quindi è chiaro che c’è rispetto da parte di tutti. ...

Personaggi Tv. Nell’ultimo numero di Chi, Amadeus si è raccontato e ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti che fino ad ora avevano scatenato non poche malelingue. Uno di questi riguarda la moglie , Giovanna . Pare che la presenza della moglie sia ...

Personaggi tv. Amadeus ha ufficialmente detto addio alla Rai e si sta preparando per la prossima avventura sul canale Nove . Il noto conduttore è sempre stato circondato dai suoi cari, durante la sua carriera in Rai, compresa la moglie Giovanna ...

