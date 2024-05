Amadeus | Sono geloso di Giovanna - una volta volevo gonfiare uno per un commento

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una coppia molto affiatata a amata dal pubblico televisivo italiano. Lui, presentatore di successo di programmi più importanti della Rai, ma a breve conduttore di punta del canale Nove della Warner. Per il ...

Amadeus geloso per Giovanna: “Una scenata alla Starsky & Hutch” - amadeus geloso per giovanna: “Una scenata alla Starsky & Hutch” - amadeus e giovanna Civitillo hanno raccontato la loro gelosia reciproca a Diletta Leotta, in particolare quella del conduttore che ha fatto una scenata alla Starsky & Hutch.

Amadeus racconta a Diletta Leotta il primo incontro con Mourinho - amadeus racconta a Diletta Leotta il primo incontro con Mourinho - Ospite dell'ultimo appuntamento una coppia d'eccezione, ovvero quella formata da amadeus e dalla moglie giovanna Civitillo. Durante l'incontro il cinque volte conduttore del Festival di Sanremo e ...

Ospite con la moglie Giovanna Civitillo da Diletta Leotta, il conduttore ha confessato tutta la sua gelosia e qualche peccato di gioventù - Ospite con la moglie giovanna Civitillo da Diletta Leotta, il conduttore ha confessato tutta la sua gelosia e qualche peccato di gioventù - amadeus e la moglie giovanna Civitillo inaugurano la terza stagione di "Mamma Dilettante", il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - disponibile su YouTube e sulle principali ...