(Di venerdì 17 maggio 2024) «Mi ricordo unain macchina. Unoun apprezzamento a– Civitillo, sua– e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato lasceso dalla macchina come a dire “adesso ti gonfio”.urlava “no no no!”». È una parte del racconto cheha affidato a Diletta Leotta, per il podcast Mamma dilettante. Il conduttore, al centro delle cronache per il suo addio alla Rai dopo l’ennesimo Sanremo dei record, è stato intervistato con al fianco sua. E anche lei ha ammesso di essere gelosa del compagno: «Siamo sempre stati gelosi – ha detto Civitillo -. Io peròuna gelosa razionale, lui è ...

Paola Catella , moglie di Giobbe Covatta , è originaria di Firenze. Laureata in Filosofia, la moglie del comico è in seguito diventata autrice per la televisione e il teatro e sceneggiatrice, oltre ad aver scritto il libro per bambini Celestino, ...

Chi è Giobbe Covatta: età, carriera, vero nome, vita privata, moglie, figli - Chi è Giobbe Covatta: età, carriera, vero nome, vita privata, moglie, figli - Poi Camere da letto (1997) di Simona Izzo, Muzungu – Uomo bianco (1999), sono stato negro pure io (2003), film documentario sulla vita dei bambini in Africa, Il Sole dentro (2012), Poveri ma ricchi ...

"Non sta bene da quando...". La rivelazione dell'amica di Fedez - "Non sta bene da quando...". La rivelazione dell'amica di Fedez - Le nuove amicizie, le risse e l'indagine della Procura. Gli ex amici di Fedez sono preoccupati per gli atteggiamenti che il rapper sta avendo da mesi e temono per la sua salute mentale ...

Amadeus rivela la gelosia per sua moglie: «Sono focoso, una volta tagliai la strada a uno che fece un complimento a Giovanna» - Amadeus rivela la gelosia per sua moglie: «sono focoso, una volta tagliai la strada a uno che fece un complimento a Giovanna» - «Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna – Civitillo, sua moglie – e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho taglia ...