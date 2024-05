(Di venerdì 17 maggio 2024) Le reazioni cutanee ad alcuni allergeni con cui si viene a contatto non sono propriamente stagionali ma il clima più caldo può potenziarle Non solo pollini, con corredo di starnuti, lacrimazione, naso gocciolante. I primi caldi portano con sédellache, seppure non possono definirsi propriamente stagionali, sono 'potenziate' dal clima più

(Adnkronos) – Non solo pollini, con corredo di starnuti, lacrimazione, naso gocciolante. I primi caldi portano con sé anche Allergie della pelle che, seppure non possono definirsi propriamente stagionali, sono 'potenziate' dal clima più caldo di ...

Allergie, dai vestiti colorati ai solari anche la pelle soffre la bella stagione - allergie, dai vestiti colorati ai solari anche la pelle soffre la bella stagione - Non solo pollini, con corredo di starnuti, lacrimazione, naso gocciolante. I primi caldi portano con sé anche allergie della pelle che, seppure non possono definirsi propriamente stagionali, sono ...

Scienza & Salute: 'Camomilla, un cuore giallo e rasserenante' - Scienza & Salute: 'Camomilla, un cuore giallo e rasserenante' - Accanto alle molteplici proprietà benefiche l'assunzione di camomilla, però, può anche associarsi a qualche controindicazione, specie sul versante delle allergie. Appartenendo infatti alla stessa ...

Padova. Allergie in aumento, con il cambiamento climatico ci sono più pollini. Cancian: «L'inquinamento abbatte le barriere, sintomi peggiori» - Padova. allergie in aumento, con il cambiamento climatico ci sono più pollini. Cancian: «L'inquinamento abbatte le barriere, sintomi peggiori» - PADOVA - L'esplosione dei casi si verifica in primavera, ma preoccupante è lo scenario futuro, in quanto tra un decennio si calcola che il 40% degli italiani soffrirà per 365 ...