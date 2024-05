Allenatori Tolentino - in lizza anche Nocera Buratti confermato

(Di venerdì 17 maggio 2024) C’èFrancesco(foto) tra i possibilidel, nella lista ci sono pure Paolo Passarini e Daniele Marinelli. A Macerata c’è prima di tutto da sciogliere il nodo direttore generale, nei giorni scorsi c’è stato un colloquio con Stefano Serangeli la cui candidatura appare al momento in dubbio considerando che non trova terreno fertile in società il suo suggerimento di affidare la panchina a Matteo Possanzini. Il Matelica è alla ricerca di un tecnico dopo l’addio con Passarini che ha portato la squadra in Eccellenza: ci sono stati contatti con Marinelli, Giuseppe Santoni e Nico Mariani. Quest’ultimo è reduce dalla positiva stagione con il Montefano dove la dirigenza inizierà a programmare la stagione dalla prossima settimana. Il Fabriano sta pensando a Bonura e il Montegranaro a Eddy Mengo. ...

Borgo Mogliano mette la Prima ma perde l’allenatore - Borgo Mogliano mette la Prima ma perde l’allenatore - Mister Paolo Persichini si dimette dopo quasi sette anni: "Centrato l'obiettivo, ora nuovi stimoli per me, per la società e per i ragazzi. Grazie a tutti" Con la sconfitta dello scorso weekend sul cam ...

Il Rotary Tolentino a Caldarola in nome dello sport: raccolti 1100 euro - Il Rotary tolentino a Caldarola in nome dello sport: raccolti 1100 euro - Sold out per la manifestazione al teatro comunale di Caldarola. Con lo scopo di sostenere i giovani nello sport, l’iniziativa è stata organizzata dal Rotary Club tolentino in collaborazione con il com ...