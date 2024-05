Allenatore Milan - Pioli aspetta l’incontro | ballano circa 10 milioni

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca non dovrebbe essere il nuovo Allenatore del Marsiglia . svolta in arrivo per il Milan ?

Clamoroso al Barcellona: Laporta decide di esonerare Xavi. E il Milan… - Clamoroso al Barcellona: Laporta decide di esonerare Xavi. E il milan… - Clamoroso al Barcellona: Laporta decide di esonerare Xavi. E il milan ci pensa di nuovo. – Xavi va via, no rimane, anzi no… va via! La telenovela tra l’allenatore e il Barcellona non vuole saperne di ...

Giallo Inzaghi: evento in Cina e cena coi fan, ma lui non sa nulla. La reazione è durissima - Giallo Inzaghi: evento in Cina e cena coi fan, ma lui non sa nulla. La reazione è durissima - Una due giorni dove addirittura, dietro il pagamento di un’importante somma, si potrebbe anche cenare con l’ex bomber del milan. Tutto bello, sì, peccato però che lui non sappia nulla. L’ex allenatore ...