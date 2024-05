Allenatore Milan - intreccio Fonseca-Conceicao | settimana decisiva Il Marsiglia…

Daniele Massaro , ex giocatore e ora dirigente del Milan , ha parlato durante il Premio Gentleman. Pioli via? Le ultime sull' Allenatore

Sarebbero due, come scrive 'Tuttosport', le strade per il prossimo Allenatore del Milan : Fonseca il piano 'B' a un fantomatico ' Mister X'

Panchina Milan: arriva un’indiscrezione clamorosa riguardante un top allenatore - Panchina milan: arriva un’indiscrezione clamorosa riguardante un top allenatore - I dirigenti rossoneri stanno valutando chi possa essere il nuovo tecnico ma notizie certe non ce ne sono. Il milan sta scegliendo con estrema calma il nome dell’erede di Stefano Pioli: il tecnico parm ...

I francesi lo vogliono però vedono anche Conceiçao. Il tecnico del Lilla più vicino ai rossoneri: decisiva la prossima settimana - I francesi lo vogliono però vedono anche Conceiçao. Il tecnico del Lilla più vicino ai rossoneri: decisiva la prossima settimana - Storia recente: il milan valuta Sergio Conceiçao e il Marsiglia, temendo di non poter arrivare a Fonseca, chiama Sergio Conceiçao per un incontro. Com’è andata Interlocutorio, come molti aspetti di ...

Milan, ecco il tesoretto. Champions e riscatti. Priorità al bomber - milan, ecco il tesoretto. Champions e riscatti. Priorità al bomber - Il milan si prepara per il futuro: contratto di Pioli in scadenza, possibili successori e rinforzi in vista. Focus su Champions, riscatti e nuovi acquisti. Priorità per la successione di Giroud e rinf ...