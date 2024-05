Allegri via dalla Juve - la pazienza di Giuntoli è finita Quel precedente dopo la Lazio e la faccia scura del dirigente

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Ci vuole“. E’ la tarda serata del 2 aprile e a Torino lantus ha appena battuto la. Un due a zero complessivamente meritato nella semifinale di andata di coppa Italia, che ridà un minimo di smalto a una squadra grigia. Due mesi prima, la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter ha messo una pietra tombale sulle ambizioni da Scudetto di una Signora ripartita da zero, senza coppe e con un mercato quasi inesistentela penalizzazione per le plusvalenze. Fino amomento sembrava che tutti avessero overperformato, rimanendo attaccati alla vetta nonostante un gioco involuto e a tratti medievale. Un mezzo miracolo, vista anche la penuria di campioni affermati e la bassa età media della squadra (è una dellentus più giovani di sempre). L’autogol di pancia ...

Esonero Allegri, UFFICIALE: il comunicato della Juventus - Esonero allegri, UFFICIALE: il comunicato della Juventus - La società augura a Massimiliano allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri». Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della lazio campione d’Italia del 1974 nel giorno in cui ...

Lazio, si pensa al torino come destinazione per cataldi - lazio, si pensa al torino come destinazione per cataldi - Il futuro di Danilo Cataldi potrebbe essere lontano dalla lazio. Come confermato da Il Messaggero il centrocampista biancoceleste sta trovando ...