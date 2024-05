Quella tra Juve e Massimiliano Allegri è una storia finita come peggio non poteva. L`allenatore toscano dovrebbe essere esonerato nelle prossime...

Allegri, Juve può licenziare allenatore per giusta causa Lo scenario - allegri, juve può licenziare allenatore per giusta causa Lo scenario - La juventus avrebbe valutato il licenziamento per giusta causa di Massimiliano allegri dopo il comportamento tenuto dal tecnico nel corso e al termine della finale di Coppa Italia vinta contro ...

Juventus, Allegri in sede: ore decisive per il suo futuro - juventus, allegri in sede: ore decisive per il suo futuro - Sono ore cruciali per il futuro di Massimiliano allegri sulla panchina della juventus. Il tecnico bianconero, dopo aver condotto regolarmente l’allenamento di questa mattina, è tornato alla Continassa ...

Juventus, Allegri convocato alla Continassa: esonero in arrivo - juventus, allegri convocato alla Continassa: esonero in arrivo - La juventus vive un momento turbolento. Nonostante la vittoria in Coppa Italia, il rapporto con Massimiliano allegri potrebbe interrompersi prima del previsto. L’allenatore bianconero, il cui futuro ...