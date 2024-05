Allegri - Juve può licenziare allenatore per giusta causa? Lo scenario

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Lantus avrebbe valutato il licenziamento perdi Massimilianodopo il comportamento tenuto dal tecnico nel corso e al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Comportamento che è già costato alla società una multa di 5.000 euro e una squalifica del tecnico per due giornate comminata dal Giudice sportivo, nonché l’apertura di un procedimento da parte della Procura della Figc per le presunte minacce subite dal direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago da parte proprio dell’dei bianconeri al termine della partita. Il direttore e il tecnico bianconero hanno però fatto la pace nella sede del quotidiano sportivo.è legato allada un contratto valido fino al 2025. Il divorzio, però, pare ...

