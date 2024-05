Allegri Juve ai titoli di coda - ore decisive per l’esonero del tecnico | ecco quando sarà annunciato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Oreper l’addio dialla: la società ha preavvisato Montero e valuta il licenziamento per giusta causa Oree forse le ultime per Massimilianoalla, che potrebbe aver chiuso il suo secondo mandato in bianconero nella finale di Coppa Italia. Alla dirigenzantina non sono piaciuti infatti gli sfoghi