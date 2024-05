Allegri - esonero e addio alla Juve dopo la Coppa Italia

Adani SBEFFEGGIA Allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Adani SBEFFEGGIA allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Esonero allegri, la frecciatina di Lele Adani su Instagram dopo che l’ex allenatore della Juve è stato sollevato dall’incarico Massimiliano allegri è stato esonerato dalla Juve, e ovviamente tale ...

Juventus, Allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - Juventus, allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - La Juventus ha deciso di esonerare Massimiliano allegri, il tecnico ha pagato le tensioni del post gara della finale di Coppa Italia ...

Juventus, scelto il sostituto di Allegri fino a fine stagione - Juventus, scelto il sostituto di allegri fino a fine stagione - Sarà Paolo Montero a prendere il posto di Massimiliano allegri sulla panchina della Juventus nelle prossime due partite di campionato. dopo l'esonero del tecnico livornese comunicato dal club poco fa, ...