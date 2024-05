Allegri esonerato oggi? Lo stipendio - le clausole e quanto costa alla Juventus Pace con Vaciago | Tutto risolto

Ieri in conferenza stampa, Allegri non ha evitato di togliersi qualche sassolino d alla scarpa, anche in modo piuttosto velato e con discreta eleganza. Almeno davanti alle telecamere, perché dietro le quinte raccontano di toni un po’ sopra le righe. ...

Focolari: "Allegri Troppo poche due giornate di squalifica" - Focolari: "allegri Troppo poche due giornate di squalifica" - Intervenuto ai microfoni di "Radio Radio", Furio Focolari parla così della vicenda allegri, con il tecnico bianconero vicino all'esonero per i fatti del post gara ...

IL PARERE - Cobolli Gigli: "Non riconosco lo stile Juve, Conte e Gasperini top per il Napoli" - IL PARERE - Cobolli Gigli: "Non riconosco lo stile Juve, Conte e Gasperini top per il Napoli" - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Le cose alla Juventus vanno malino perché, proprio perché si è alzata una coppa al c ...

Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di Allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19 - Paolo Montero, chi è il possibile sostituto di allegri alla Juventus: età, carriera, il record di espulsioni e l'under 19 - Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo al possibile esonero (o licenziamento) di Massimiliano allegri. Dopo la vittoria in Coppa Italia dello scorso mercoledì 15 maggio, il tecnico è ...