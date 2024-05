Allegri convocato in sede alla Continassa C’è anche Giuntoli Sky

(Di venerdì 17 maggio 2024) Massimilianodella Juventus. Ci sarebbenelladel club. Lo conferma Sky Sport. ULTIM’ORA JUVENTUSinMassimiliano #il ds#SkySport #Juventus — skysport (@SkySport) May 17, 2024 Il giornalista Luca Momblano aggiungealcune indiscrezioni circa le ultime notizie sulla situazione di: «Sarebbe stato trovato l’accordo per l’uscita di. Il passo con Tuttosport sarebbe stato chiaramente messo nella parte dell’accordo. Ci sarebbe stato...

Juve, Allegri torna in sede per incontro con la società - Juve, Allegri torna in sede per incontro con la società - (ANSA) - TORINO, 17 MAG - Massimiliano Allegri è tornato alla continassa. Dopo aver diretto l'allenamento mattutino ed essere passato dalla redazione di Tuttosport per riappacificarsi con il direttore ...

Juventus, Allegri in sede: ore decisive per il suo futuro - Juventus, Allegri in sede: ore decisive per il suo futuro - Sono ore cruciali per il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il tecnico bianconero, dopo aver condotto regolarmente l’allenamento di questa mattina, è tornato alla continassa ...

Juventus, Allegri convocato alla Continassa: esonero in arrivo - Juventus, Allegri convocato alla continassa: esonero in arrivo - Ma proprio in questi minuti è arrivato un colpo di scena: l’allenatore è stato nuovamente convocato in sede, dove è presente la proprietà ed anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe ...