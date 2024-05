Allegri cacciato dalla Juventus | scelto il suo successore! È un ex

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)esonerato, che poco fa ha diramato pure il suo comunicato ufficiale. Il club ha affidato la squadra ad un suo ex giocatore.? Via Massimilianoe dentro Montero. Sarà l’ex difensore ad allenare lain queste ultime due giornate di campionato. Montero, allenatore della Primavera bianconera, dunque promosso per traghettare la Prima Squadra nelle ultime partite contro Bologna e Monza. Poco fa, è uscito il durissimo comunicato della, che nel pomeriggio aveva convocato alla Continassa l’allenatore livornese. A Dall’Ara l’esordio di Montero.chiude quindi il suo periodo bis alladopo nemmeno tre anni esatti e con una sola Coppa Italia portata in bacheca. L’ultimo ...