Allegri al Napoli - la rivelazione del suo mentore cambia i piani di De Laurentiis?

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel corso di questi mesi, diversi tecnici sono stati accostati al. Arriva l’annuncio deldisul suo futuro. Possibile cambio neidi De? Ilè tra i tanti club che al termine della stagione cambieranno la propria guida tecnica. Gli azzurri sono già da mesi al lavoro per la scelta del nuovo tecnico per la prossima stagione, con Deal lavoro su più fronti, tra cui specialmente Antonio Conte. L’approdo di Conte non è però scontato, e sulla lista del patron azzurro si sono aggiunti anche altri allenatori. Arriva ladeldiche potrebbere idi Aurelio Deper la scelta ...

Nicola Zanini , allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Football 1 Club” in onda su Football 1 Station. Tra le altre cose, ha parlato dell’idea Allegri a Napoli . Di seguito le sue parole. Zanini su Allegri dopo la finale ...

Nuovo allenatore Napoli, Conte La prima scelta di De Laurentiis è Gasperini: lo scenario - Nuovo allenatore napoli, Conte La prima scelta di De Laurentiis è Gasperini: lo scenario - “Voglio Gasperini ”. Non l’ha detto in pubblico, ma a Giovanni Manna, ds in pectore del napoli che sarà: Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su chi vorrebbe vedere sulla panchina della squadra, do ...

Bonanni: "Allegri, inconcepibile quello che ha fatto. Non si merita l'ipotetico rinnovo" - Bonanni: "allegri, inconcepibile quello che ha fatto. Non si merita l'ipotetico rinnovo" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni. Che succederà ad allegri ora "Secondo me è ...

Allegri: l'ex fidanzata (lasciata all'altare), i due figli, il tradimento e l'amore con l'ex coniglietta di Playboy. Chi sono - allegri: l'ex fidanzata (lasciata all'altare), i due figli, il tradimento e l'amore con l'ex coniglietta di Playboy. Chi sono - La Juventus sta valutando il futuro di Massimiliano allegri. Il tecnico ha vinto ieri sera la Coppa Italia contro l'Atalanta grazie a un gol di Vlahovic, ma il trionfo è passato in ...