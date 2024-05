Allagamenti e disagi nella provincia di Vicenza | immagini choc dall' alto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Diversi glididopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto giovedì. Le autorità fanno sapere che la situazione meteo è in miglioramento e l'emergenza sta rientrando. "I bacini hanno funzionato, ci hanno permesso di salvare città comeche sarebbe tutta sott'acqua se non avessimo fatti i bacini di laminazione. Se non ci fossero stati non avrei una dimensione per il disastro che sarebbe stato. I bacini hanno salvato intere città", ha detto il presidente della regione, Luca Zaia.