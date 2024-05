Alexander Zverev ammette | Giocare in Italia è speciale per me - nulla di rotto al dito

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una partita difficile e una vittoria in rimonta pernella prima semifinale del singolare maschile degli Internazionali d’a Roma. Il tedesco ha battuto con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 6-2 il cileno Alejandro Tabilo e per la terza volta in carriera ha raggiunto l’atto conclusivo del torneo del Foro Italico, ricordando il suo successo del 2017. Un avvicinamento condizionato dopo quanto accaduto nella sfida dei quarti di finale contro Taylor Fritz per. Sascha, infatti, era caduto pesantemente a terra nel corso del match contro il californiano, rimediando un infortunio aldella mano sinistra. Si temeva che il teutonico si fosse procurato una frattura, ma per sua fortuna solo una lussazione. “Non c’èdi, il che è un bene. Ho ...

Internazionali d’Italia 2024, Zverev vola in finale: se vince diventa il numero 4 al mondo - Internazionali d’Italia 2024, zverev vola in finale: se vince diventa il numero 4 al mondo - Roma, 17 maggio 2024 – alexander zverev conquista la sua terza finale agli Internazionali d’Italia. E per l’edizione 2024 il tennista tedesco punta al successo. Ha battuto in semifinale, nella ...

Al Masters 1000 di Roma non ci sarà una finale tutta cilena - Al Masters 1000 di Roma non ci sarà una finale tutta cilena - È terminato in semifinale il sorprendente percorso di Alejandro Tabilo (ATP 32) al Masters 1000 di Roma. alexander zverev (5) ha infatti sconfitto il cileno in rimonta con il punteggio di 1-6 7-6 6-2.

ATP Roma, Zverev: “Ho vinto cambiando tattica. Il dito è ok” - ATP Roma, zverev: “Ho vinto cambiando tattica. Il dito è ok” - Sascha zverev rassicura: “Solo una lussazione, nulla di rotto. All’inizio Tabilo non mi ha fatto vedere palla” ...