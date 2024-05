Alessandra di Sanzo - l' attrice di Mary per Sempr - contro Francesco Benigno | E' una brutta persona

Francesco Grana candidato sindaco con la lista civica ” Insieme per Cisano sul Neva” - francesco Grana candidato sindaco con la lista civica ” Insieme per Cisano sul Neva” - Cisano sul Neva. francesco Grana, libero professionista di 58 anni, scende in campo e sfida il sindaco uscente di Cisano sul Neva Massimo Niero. “La scelta di dare la mia disponibilità a candidarmi a ...

Roseto comunale: una targa per la fondatrice Mary Gayley Senni, dalla Pennsylvania a Roma per amore - Roseto comunale: una targa per la fondatrice mary Gayley Senni, dalla Pennsylvania a Roma per amore - La ricca famiglia americana, il viaggio in Europa con la madre e le due sorelle, le nozze nel 1907 con il conte Giulio Senni, i 7 figli e la passione per le rose scoperta nella tenuta di famiglia a Gr ...

Elezioni a Marsciano: super match tra tre candidati - Elezioni a Marsciano: super match tra tre candidati - Marsciano, 15 maggio 2024 – Due uomini e una donna: è corsa a tre nel Comune di Marsciano, chiamato alle urne l’8 e 9 giugno. La sindaca leghista Francesca Mele, appoggiata dal centrodestra, dovrà ...