Alberto Genovese - nuovo processo per l’ex imprenditore | si parla di pedopornografia

(Di venerdì 17 maggio 2024) La vicenda giudiziaria disi complica sempre di più. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto un’altra condanna, stavolta a 3 anni e 4 mesi e 20 giorni in continuazione con la precedente.del web è stato già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze. La richiesta è stata formulata oggi venerdì 17 maggio nel secondoabbreviato che lo vede imputato sempre per episodi di abusi sessuali nei confronti di altre 2 giovani, che sarebbero stati commessi con lo stesso schema: ossia rendendo incoscienti le modelle con un mix di droghe .In questo, con rito abbreviato,è accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico e di ...

Dopo la condanna definitiva nel primo processo per violenza sessuale e dopo il matrimonio, l’ex imprenditore del web Alberto Genovese è comparso di nuovo davanti a un giudice per rispondere di abusi risalenti ai tempi di “Terrazza Sentimento”. I ...

L'ex imprenditore, re delle start up, torna in aula per un secondo processo: era stato già condannato a oltre 6 anni per stupro Alberto Genovese torna oggi in aula di tribunale . L'ex imprenditore delle start up, già condannato a oltre 6 anni per ...

Il pm chiede un'altra condanna per Alberto Genovese, 3 anni e 4 mesi - Il pm chiede un'altra condanna per alberto genovese, 3 anni e 4 mesi - I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto un'altra condanna, stavolta a 3 anni e 4 mesi e 20 giorni in continuazione con la precedente, per alberto genovese, l'ex imprenditore ...

Alberto Genovese in aula a Milano: secondo processo per abusi su altre due ragazze. L'ex dj: «Terrazza Sentimento Capitolo chiuso» - alberto genovese in aula a Milano: secondo processo per abusi su altre due ragazze. L'ex dj: «Terrazza Sentimento Capitolo chiuso» - Terrazza Sentimento è un capitolo chiuso». Lo ha detto ai cronisti Daniele Leali, ex dj e amico di alberto genovese, prima di entrare nell'aula del processo a Milano con rito abbreviato che lo vede ...

Alberto Genovese di nuovo a processo con rito abbreviato: è già stato condannato, ma ci sono altre accuse - alberto genovese di nuovo a processo con rito abbreviato: è già stato condannato, ma ci sono altre accuse - Nuovo processo per alberto genovese; secondo l'accusa avrebbe abusato di altre due ragazze. Interrogato l'amico Leali: "Ai party c'era la cocaina" ...