Alaves – Getafe – probabili formazioni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Due squadre di media classifica si affronteranno quando l’accoglierà ilal Mendizorroza per la gara di sabato 18 maggio della Liga. I baschi arrivano al weekend all’undicesimo posto in classifica, mentre gli ospiti sono solo un punto più in là, in decima posizione. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver conquistato la promozione dalla seconda serie la scorsa stagione, l’ha raccolto 42 punti in 36 partite per evitare la lotta per la retrocessione. Piuttosto che guardare in basso, la squadra basca ha gli occhi puntati sul 10° posto, nel tentativo di raggiungere la metà superiore della Liga per la prima volta ...