Al via il trofeo Bonfiglio - il torneo juniores da cui sono passati tutti i big | da Federer fino a Djokovic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milano – Poter dire “lo seguivo quando ancora non era nessuno” è una delle soddisfazioni più grandi di ogni appassionato di sport. Certo, scoprire il talento quando davanti hai i migliori prospetti del tennis mondiale (maschile e femminile) facilita di non poco il lavoro. Ed è proprio questo lo spettacolo che da sabato 18 maggio prenderà vita al Tennis Club Alberto Bonacossa. In questo periodo, ormai da 64 anni, i campi di via Arimondi ospitano uno dei torneipiù prestigiosi del mondo: il. Chi c’è passato Il programma di questa edizione Chi tenere d’occhio Come vedere le partite Chi c’è passato Nella sua lunga e prestigiosa storia il tabellone delha visto passare alcuni dei più grandi giocatori della storia del tennis: basterebbe citare Roger...