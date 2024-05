Aggressore preso in piazza a Caserta - addosso coltello e forbici

È stato un cagnolino ad aiutare i carabinieri a scovarlo. Il boss Francesco Abbinante , 25 anni, sfuggito a un blitz il 7 novembre scorso con 37 misure cautelari per il clan di cui è reggente, è stato Individuato e arrestato in una villetta ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 52enne è stato arrestato ad Aversa (Caserta) dalla Polizia di Stato per spaccio di stupefacenti, perché trovato in possesso di tre chili di hashish. L’uomo è stato fermato mentre era in auto dai poliziotti del ...