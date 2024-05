Aggredì marito Pelosi -condanna | 30 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 17 maggio 2024) 22.36 David DePape,il 44enne accusato di aver tentato di rapire in casa l'allora speaker della Camera Nancye di aver picchiato con un martello suoPaul nel 2022, è statoto a 30di reclusione. L'accusa aveva chiesto 10di più. L'uomo è statoto a 20per il primo reato e a 30 per il secondo,ma la pena verrà scontata in continuazione Al momento dell'irruzione Nancynon era nell'abitazione. DePape ha ammesso tutto durante la testimonianza al processo.