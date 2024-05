Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA | le certificazioni informatiche - all’infuori della CIAD titolo di access - varranno 0,25 punti per tutti

A quanto si apprende le domande per l' Aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia potrebbero partire dal 27 maggio. Gli aspiranti avranno un mese di tempo per presentare domanda su Polis Istanze online. L'articolo Aggiornamento graduatorie ...

Graduatorie di prima e terza fascia ATA: nel 2024 l'aggiornamento di entrambe, per le prime domande aperte fino alle 14 del 30 maggio, per le seconde - in attesa di conferma - le istanze potrebbero partire dal 27 maggio. Le due Graduatorie ...

Graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - Graduatorie terza fascia ATA valide dal 2024-25, richiesta di proroga del CSPI non accolta: lo prevede l’ultima bozza di decreto - Nessuno slittamento per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA: la richiesta di modifica da parte del CSPI sulla validità delle nuove graduatorie dall'anno scolastico successivo, in cas ...

Incentivi fino a 16.000 euro con l’Ecobonus auto 2024 - Incentivi fino a 16.000 euro con l’Ecobonus auto 2024 - Via libera della Corte dei Conti all'Ecobonus 2024: incentivi governativi fino a 13.750 euro per l'acquisto di un'auto nuova che inquina poco. Si aggiungono gli aiuti delle case costruttrici.

Fascia Costiera di Giugliano blindata dalla Municipale: un terzo dei controllati non aveva patente, assicurazione e casco - fascia Costiera di Giugliano blindata dalla Municipale: un terzo dei controllati non aveva patente, assicurazione e casco - Controllo straordinario della polizia locale di Giugliano in questi due giorni nella zona costiera: 50 i veicoli oggetto di controllo. Il report dei risultati è decisamente forte. Circa 10 centauri ...