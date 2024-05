Affari Tuoi - bisogna essere pazzi | rifiutano 150mila euro? Boato in studio

Andiamo a scoprire Quando finiscono i programmi del daytime di Rai 1 prima della pausa estiva L'articolo Rai 1 va in vacanza! Quando vanno in onda le ultime puntate dei programmi : da Affari Tuoi a L’Eredità proviene da Novella 2000.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nicola Ciccarelli , di San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento, è il concorrente che da questa sera rappresenta la Campania nella trasmissione ‘Affari Tuoi’ , in onda su Rai 1. Nella puntata di stasera il ...

Affari Tuoi: Luca e la figlia Sarah cambiano il pacco e vincono 300.000€! - affari tuoi: Luca e la figlia Sarah cambiano il pacco e vincono 300.000€! - Partita a dir poco incredibile quella di Luca, concorrente del Trentino Alto Adige, che ha giocato nella puntata di affari tuoi andata in onda su Rai1 ...

Affari Tuoi, colpo di scena per Luca del Trentino. Amadeus: “Non voleva più giocare!” - affari tuoi, colpo di scena per Luca del Trentino. Amadeus: “Non voleva più giocare!” - affari tuoi, Luca del Trentino scaramantico: la rivelazione di Amadeus Nuovo appuntamento con il popolare game show di Rai 1 affari tuoi. Il programma di ...

I titoli di oggi per Piazza Affari: ancora corsa dei bancari con Mps in testa, giù Erg - I titoli di oggi per Piazza affari: ancora corsa dei bancari con Mps in testa, giù Erg - Seduta all’insegna della cautela per Piazza affari, con l’indice Ftse Mib che si muove poco sotto la parità a quota 35.359,76 punti (-0,14%). L’indice principale milanese è, tuttavia, reduce da una ...