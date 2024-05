Adolescenti e social Gulino | Aumentare sicurezza e controlli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 - “ladeie l’attenzione nei confronti dei ragazzi da parte di genitori e docenti”. Maria Antonietta, presidente dell’ordine degli psicologi della Toscana, commenta l’apertura da parte della Commissione Europea di un’indagine informale verso Meta per agire al meglio forme di protezione del Digital Service act. “Ansia, isolamento, cali di attenzione, disturbi del sonno – sottolinea - . Gli effetti della dipendenza danei bambini esono sempre più visibili e pervasivi, anche perché la maggior parte dei ragazzi possiede uno smartphone fin dall’infanzia. È necessario mitigare e ridurre più possibile gli effetti negativi sulla salute psicofisica dei giovani europei. Secondo una ricerca di Save The Children, nel ...

