Addio bollettino Covid - si chiude un' epoca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - Sono passati quattro anni dal primo, e il report puntuale dei contagi, della situazione negli ospedali, del numero dei tamponi e anche delle vittime, va in archivio, o quasi. Non sarà più comunicato ogni settimana dal ministero della Salute, ma sarà pubblicato sul sito. "Un'che si. Dietro di noi tante conquiste scientifiche, tanti lutti. Davanti l'impegno di questo ministero a non farci mai più trovare impreparati". Così Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, ricordando il primouscito dallo Spallanzani di Roma dove, all', era direttore sanitario. "Era quello della coppia cinese", ricorda Vaia all'AGI. "Dallo Spallanzani abbiamo cercato di dare forza al Paese incitandolo a non aver ...