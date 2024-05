Ad Allegri glielo dico io il grazie che la Juventus non ha saputo scrivere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Cari amici juventini, adesso che Massimilianoè stato scaricato come un Maifredi qualunque siete tutti felici? Adesso che uno degli allenatori più vincenti della Vecchia Signora è stato esonerato ufficialmente “per comportamenti incompatibili con i valori della”, avete realizzato il vostro obiettivo? Bisogna essere chiari: il grande sogno di un pezzo consistente del mondo Juve, in questi lunghi tre anni, è stato l’out. Più di qualunque cosa il dibattito, ahinoi, è ruotato attorno alla cacciata di mister Acciuga che è stato irriso da chiunque a prescindere da cosa facesse. L’antismo è diventato come l’antiberlusconismo. Berlusconi ha spaccato il Paese.ha spaccato la tifoseria dellama anche l’intero dibattito sportivo. A leggere certi ...