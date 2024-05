Acerbi - stagione non ancora finita? Le possibilità per Inter-Lazio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)aveva annunciato, dopo la vittoria dello scudetto, che si doveva fermare per la pubalgia. Ma ora, in vista di, a sorpresa spuntanodi vederlo in campo almeno per uno spezzone. LA NOVITÀ –non può certo essere una partita qualsiasi per Francesco. Che dai biancocelesti si è trasferito a Milano al termine della sessione estiva di calciomercato del 2022, fra tante critiche dopo quanto era successo due anni fa contro il Milan e col malcontento dei tifosi capitolini. Poi si è di nuovo affermato, diventando un titolare fisso di Simone Inzaghi. Ma nell’ultimo mesenon ha praticamente mai giocato, fermandosi dopo il derby e l’aritmetica dello scudetto causa pubalgia. Ora però si avvicina il rientro, per ...