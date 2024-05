Abi contro la nuova norma sul Superbonus - Giorgetti | “Anche le banche facciano un po’ di sacrifici”

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alle critiche espresse dallesullaretroattiva in riferimento alla detrazione dei crediti del, il ministrorisponde: "All'Abi dico che in questo Paese tutti fanno sacrifici e che se fanno un po' di sacrifici anche lenon è sbagliato".

Prendiamo una persona che segna i punti durante una partita di basket oppure, come è accaduto, una società sportiva dilettantistica alluvionata, destinataria di fondi che non può ricevere perché nessuno lavora al suo interno con un profilo ...

Articolo pubblicato sabato 11 Maggio 2024, 20:03 Il generale Vannacci torna ad essere investito da una Nuova ondata di polemiche, ancora una volta a causa delle sue dichiarazioni controverse in merito al concetto di “normalità”. In questo caso, ad ...

Vittoria per le bollicine venete. Con l’entrata in vigore di una nuova normativa europea è stato limitato l’utilizzo del nome Prošek , un vino da dessert tradizionale che viene prodotto soprattutto in Dalmazia, sulle etichette croate o di qualsiasi ...

"Rischia di fare caz...". E al cardinale favorito dal Papa scappa la parolaccia - "Rischia di fare caz...". E al cardinale favorito dal Papa scappa la parolaccia - La novità sostanziale delle nuove norme è l'addio alla dichiarazione di soprannaturalitá. Nel testo si legge infatti che" né il vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il dicastero ...

La nuova immagine di Elden Ring Shadow of the Erdtree include più dettagli di quanti pensiate - La nuova immagine di Elden Ring Shadow of the Erdtree include più dettagli di quanti pensiate - Il team di Elden Ring Shadow of the Erdtree ha condiviso una nuova immagine e questa ci permette di vedere un mostro, ma include più dettagli di quanti pensiate.

Lavoro, dallo Statuto alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale - Lavoro, dallo Statuto alle nuove sfide dell’intelligenza artificiale - FIRENZE (ITALPRESS) - In un Festival del Lavoro che affronta il tema dell'impatto dell'Intelligenza artificiale sul lavoro, il Centro studi #IlLavoroContin ...