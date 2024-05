A14 - casello aperto per la F1 a Imola | contrordine per il Gp di domenica 19 maggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Bologna), 172024 – Cambia il piano della viabilità per19, giorno del Gran premio di Formula 1 all’Autodromo a. Autostrade fa sapere che, in accordo con la polizia stradale, sono state annullate le chiusure della stazione della A14 annunciate nella giornata di ieri. Ilautostradale, per il quale si era pensato in un primo momento a uno stop per agevolare il flusso del traffico prima verso l’Autodromo e poi verso la A14 resterà dunque regolarmentein entrambe le direzioni. Treni Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, va invece ricordato che il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha emanato un’ordinanza di precettazione relativa allo sciopero dei treni in programma sempre19 ...