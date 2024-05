A Roma la mostra personale di Yana Rikusha

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Segnaliamo ladiNatura Morta. Tra passato e presente” dal 7 al 13 giugno presso la Medina Art Gallery in Via Angelo Poliziano, 3234 a. Una occasione per parlare di arte contemporanea e per intervistare in esclusiva lo staff artistico della Medina Art Gallery e in particolare la ...

first appeared on MoltoUomo.it.