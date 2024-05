A che ora Tortu al Roma Sprint Festival e dove vederlo in tv | programma e in che distanza corre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non solo Marcell Jacobs: domani, sabato 18 maggio, al2024, sarà protagonista anche un altro degli staffettisti vittoriosi alle Olimpiadi di Tokyo: sui 200 metri piani maschili sarà in gara Filippo. Sirà alle ore 18.10. L’azzurro ha già ottenuto il minimo olimpico nella specialità e sarà all’esordio stagionale sulla: la sua gara si disputerà 40 minuti prima di quella che vedrà coinvolti Marcell Jacobs e Chituru Ali, ovvero quella dei 100 metri, che scatterà invece alle ore 18.50. La diretta tv del2024 di atletica sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà ...