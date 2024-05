A Capri la pizza d' autore di Franco Pepe sbarca direttamente sulle acque della Grotta Azzurra

Lo stilista francese dei record, in occasione del 15° anniversario del suo brand, ha deciso di mettere in scena un esclusivo défilé che si terrà il 10 giugno a Casa Malaparte, nella splendida cornice di Capri . Popolare quanto privata, la villa ...

Anacapri, Jumeirah Capri Palace apre "A-Ma-Re Capri" vicino la Grotta Azzurra - Anacapri, Jumeirah capri Palace apre "A-Ma-Re capri" vicino la Grotta Azzurra - Anacapri si appresta a lanciare la sua novità estiva “a-Ma-Re capri”, una nuova osteria che offrirà pizza d’autore a pochi metri dall'antro della ...

Capri Leone: domani inaugurazione per la riapertura della Casa Comunale - capri Leone: domani inaugurazione per la riapertura della Casa Comunale - Si svolgerà domani pomeriggio alle ore 18:00, presso capri Leone centro, l'inaugurazione per la riapertura della Casa Comunale dopo la ...

Traversata Crêuza de Mä, tre gare di nuoto in acque libere - Traversata Crêuza de Mä, tre gare di nuoto in acque libere - La Traversata Crêuza de Mä è organizzata da Glaciali SSD con il patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria, Università di Genova, Bagni San Nazaro (Bagni Marina Genovese Srl), Unione Sportiva ...