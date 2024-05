2023 | l' onda maledetta - vittime ed eroi

(Di venerdì 17 maggio 2024) In occasione del primo anniversario della tragica alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, da oggi Raiplay propone in esclusiva il documentario “: l'ed”, realizzato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte. Dal 15 al 17 maggio, la regione dell'Emilia-Romagna fu colpita duramente da forti piogge che causarono alluvioni, smottamenti e frane senza precedenti. Sono ancora vive nella mente di tutti noi le immagini di quei giorni terribili che provocarono 16e 23 mila sfollati, ma anche quelle dell'immenso lavoro svolto dalle forze armate, vigili del fuoco e protezione civile, intervenuti subito dopo la catastrofe. Il docufilm dà voce a quelle donne e quegli uomini che, coordinati dalla Protezione Civile e in sinergia ...

Il giallo della buca killer, indagini sull’incidente costato la vita a Samuele Fuschi - Il giallo della buca killer, indagini sull’incidente costato la vita a Samuele Fuschi - La vittima, Samuele Fuschi Il cordoglio degli amici “Ma come si fa a morire per una buca maledetta, mi dispiace davvero tanto e condoglianze alla famiglia di… Leggi ...

Almeno 16 morti nel bus precipitato in Perù ad Ayacucho nel tratto "maledetto": a bordo oltre 40 passeggeri - Almeno 16 morti nel bus precipitato in Perù ad Ayacucho nel tratto "maledetto": a bordo oltre 40 passeggeri - Ad Ayacuchy, in Perù, un bus precipitato in un dirupo uccidendo almeno 16 passeggeri. È il secondo caso nel Paese in meno di un mese ...

Alessia Pifferi, la condanna all’ergastolo conferma che l’unica vittima è la piccola Diana - Alessia Pifferi, la condanna all’ergastolo conferma che l’unica vittima è la piccola Diana - Nel primo pomeriggio di ieri è stata emessa la sentenza di primo grado di condanna all’ergastolo per Alessia Pifferi: i giudici di Milano l’hanno considerata colpevole di aver volontariamente cagionat ...