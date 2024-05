2023 l' onda maledetta - il docufilm che racconta la tragedia dell' alluvione in Emilia Romagna

L'alluvione in Emilia Romagna raccontato in '2023, l'onda maledetta' su Raiplay - L'alluvione in Emilia Romagna raccontato in '2023, l'onda maledetta' su Raiplay - Roma, 17 mag. (Adnkronos) - In occasione del primo anniversario della tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, Raiplay propone in ...

Alluvione. Croatti (M5S): un anno dalla tragedia in Romagna, agire perché non succeda più - Alluvione. Croatti (M5S): un anno dalla tragedia in Romagna, agire perché non succeda più - “Il maledetto maggio del 2023 con il suo carico di pioggia, di morte, di distruzione non sarà dimenticato dai romagnoli. Ed oggi, ad un anno di distanza, chi ha vissuto quei giorni terribili chiede ...

Gaffe a Uno Mattina, il conduttore Ossini non sa di essere in onda: cosa è accaduto in diretta su Rai1 - Gaffe a Uno Mattina, il conduttore Ossini non sa di essere in onda: cosa è accaduto in diretta su Rai1 - Nella puntata di Unomattina di oggi, 16 maggio, è andata in scena una gaffe che ha coinvolto il conduttore Massimiliano Ossini, che non sapeva di essere in onda. Cosa ha fatto in diretta Suo malgrado ...