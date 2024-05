(Di giovedì 16 maggio 2024) Trump e Biden decidono senza indugi o tentennamenti se come quando e dove discutere tra loro alla vigilia delle presidenziali americane. Se ne infischiano della commissione tradizionalmente incaric... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Zittire il confronto televisivo Meloni-Schlein è un regalo all'astensionismo - zittire il confronto televisivo Meloni-Schlein è un regalo all'astensionismo - Le circostanze sono diverse, va riconosciuto. Lì un confronto tradizionalmente a due per una carica esecutiva massima. Qui una gara secondo le regole del proporzionale tra molte liste per l’elezione ...

Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: amici del Toro, tante sfide sul lavoro. Amore al top per i Capricorno - Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: amici del Toro, tante sfide sul lavoro. Amore al top per i Capricorno - Il firmamento si apre per rivelare gli arcani del destino, guidati dalla saggezza e dall’intuizione di Paolo Fox. L’astrologo più celebre d’Italia ci accompagna in un viaggio tra stelle e pianeti, sve ...

Emre Can, dalla Juve alla finale di Champions: “Ora tutti zitti e guardatemi” - Emre Can, dalla Juve alla finale di Champions: “Ora tutti zitti e guardatemi” - L'ex bianconero esulta alla fine per l'obiettivo centrato con il Borussia Dortmund: "Il risultato di un duro lavoro" ...