Zhang-Pimco - si corre per tenere l’Inter! Doppia indicazione ? Sky

(Di giovedì 16 maggio 2024)sono al lavoro per trovare un accordo definitivo e ufficiale. Si avvicina la data del 20 maggio, che chiarirà meglio il futuro societario del. ULTIME ? Corsa contro il tempo per Suning e. Le due parti, tramite i rispettivi avvocati, stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli e dunque trovare l’accordo definitivo e ufficiale. Steven, nonostante le ultime indiscrezioni da Bloomberg, ha fiducia nella buona riuscita dell’operazione. Ovviamente, manca ormai poco alla data ultima del 20 maggio, giornata in cui la società dovrà comunicare a Oaktree la disponibilità dela saldare il prestito da oltre 380 milioni di euro. Stamani, anche l’avvocato Afeltra, ha parlato della situazione su Radio Radio Mattino Sport e News. Suning e ...

