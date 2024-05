Zaynab Dosso l' italiana più veloce di sempre

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'azzurra stabilisce il nuovo record (11"02) sui 100 metri e ora punta ai Giochi di Parigi. L'infanzia in Costa D'Avorio, le cinque nonne, l'adolescenza in Emilia, il talento purissimo e Marcell Jacobs come fonte di ispirazione: scopriamo chi è la nuova regina della velocità