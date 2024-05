Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin, aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di ...

Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin , aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di ...

Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin , aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di ...

Pagina 546371 - sottopagina 1 - Pagina 546371 - sottopagina 1 - 16/05 08:00 Xi-Putin, guerra ucraina tra i dossier 15/05 14:45 Usa:"Altri 2 mld aiuti militari a Kiev" 15/05 14:45 Usa: "Altri 2mld aiuti militari a Kiev" ...

Putin incontra Xi, stretta di mano in piazza Tienanmen: «Legami Cina-Russia favoriscono pace e stabilità» - Putin incontra Xi, stretta di mano in piazza Tienanmen: «Legami Cina-Russia favoriscono pace e stabilità» - Putin accolto da Xi in Cina. I legami Pechino-Mosca favoriscono «la pace», dice il presidente cinese. Lo zar gli fa eco definendoli «stabilizzanti» per il mondo. La Russia avanza intanto su tutto il ...

Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Kiev non ha mezzi e uomini per frenare l’offensiva russa: ecco perché l’accerchiamento di Kharkiv può causare il tracollo ucraino | L’analisi - Lo scarso addestramento e il non corretto utilizzo dei mezzi hanno portato gli ucraini a perdere forniture molto velocemente ...