Xi Jinping incontra Putin Per l' Ucraina serve una soluzione politica

(Di giovedì 16 maggio 2024) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La stretta di mano in piazza Tienanmen, la cerimonia di benvenuto, gli inni dei due paesi, la sfilata sul tappeto rosso davanti a bambini festanti e poi i colloqui. A Pechino il presidente cinese Xiha accolto l'omologo russo Vladimir, oggi nella capitale cinese per la sua prima visita dopo la rielezione al Cremlino. I due leader hanno avuto un colloquio a tutto campo: dalle relazioni storiche bilaterali a quelle economiche attuali, dall'ordine globale alle crisi ine Medio Oriente.Su Kiev, in particolare, per Xi, Cina e Russia concordano sul fatto che la “” sia “la via giusta per risolvere la crisi”. “La parte cinese – ha aggiunto – spera in un rapido ripristino della pace e della ...

