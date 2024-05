WWE | NXT continuerà la sua messa in onda al martedì anche su CW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ormai alcuni mesi fa vi abbiamo riportato del cambio di canale per NXT che passerà su The CW. Proprio oggi Sean Ross del Fightful Select ha pubblicato un interessante aggiornamento. Da ottobre 2024, periodo in cui ci sarà ufficialmente il passaggio del programma, NXTad essere trasmesso alsera come già accade su USA Network.