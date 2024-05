WTA Roma 2024 | Iga Swiatek ancora in finale - battuta Coco Gauff nel pomeriggio degli Internazionali d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Igavola per la terza volta in quattro anni inaglidi. La leader del ranking WTA non fa sconti neanche a, battendo l’americana per 6-4 6-3 e per la decima volta in undici confronti diretti. Per lei ora una tra l’altra USA Danielle Collins, 19 vittorie negli ultimi 20 incontri disputati, e la bielorussa Aryna Sabalenka. Il primo set inizia subito nel segno della lotta, conche si vede annullare un paio di palle break. Subito dopo èa prendersi il vantaggio, in virtù di una discesa a rete non perfetta da parte della polacca. La qualità rimane alta, ma è la numero 1 del mondo che riesce a non avere la minima preoccupazione dal momento che il maltolto se lo riprende. ...