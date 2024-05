Webuild avvia a Terni fabbrica di rigenerazione per le talpe meccaniche Tbm

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) –, leader mondiale nello scavo in sotterraneo, si dota di , che consente al Gruppo di ridurre Capex e costi operativi. La nuova, si legge in una nota, rappresenta l?ultimo tassello del piano di investimenti del Gruppo in innovazione e formazione, per la creazione di lavoro di qualità nel Paese. La Tbm è una talpa meccanica gigante estremamente innovativa che scava nel terreno grazie ad una testa fresante, ma è anche unamobile: durante lo scavo, in parallelo monta anche i rivestimenti, per cui dopo il passaggio della Tbm la galleria è di fatto già completata. ()siad avere un parco complessivo di 58 Tbm tra quelle già in operazione, in montaggio, ordinate e da ordinare per i progetti pianificati. Al termine del loro primo utilizzo ...