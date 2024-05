Wall Street apre debole - Dj +0,07 - Nasdaq -0,01%

Così la geopolitica cambia le rotte commerciali, 3 esempi - Così la geopolitica cambia le rotte commerciali, 3 esempi - Per capire come sta cambiando il commercio globale in nome di fattori geopolitici sempre più influenti, basta soffermarsi su 3 punti chiave. I riflettori si accendono su Usa, Cina, Taiwan e Russia.

Borsa: Europa in rosso, Piazza Affari tiene grazie a banche e Snam. Tonfo di Eni dopo il collocamento del Tesoro - Borsa: Europa in rosso, Piazza Affari tiene grazie a banche e Snam. Tonfo di Eni dopo il collocamento del Tesoro - Lo spread Btp/Bund cala sotto i 130 punti base con l’Istat che segnala un’inflazione in frenata ad aprile Le Borse europee si muovono in territorio debole a metà seduta, nonostante i recenti rialzi e ...

Borsa Usa, futures in rialzo, dati inflazione deboli accendono speranze su taglio tassi - Borsa Usa, futures in rialzo, dati inflazione deboli accendono speranze su taglio tassi - (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono in leggero rialzo impostando wall Street verso una nuova seduta positiva dopo i massimi storici raggiunti ieri dopo che i dati sull'inflazione ...