Vuole pizza e birra gratis | devasta il ristorante e prende a pugni il titolare

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 16 maggio 2024) Scene da far west in pieno centro storico a Rimini. Un ragazzo italiano ha generato il putiferio dopo che voleva mangiare e bere in un’attività commerciale senza pagare il conto. Gli agenti della polizia sono dovuti intervenire a seguito della chiamata al 112 da parte deldi un’attività...