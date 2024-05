Volturara longeva - con nonna Immacolata sono sei gli ultracentenari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco diIrpina, Marino Sarno, e l’Amministrazione comunale hanno festeggiato ieri un’altra concittadina che ha raggiunto e superato i 100 anni di vita. Circostanza, questa, che conferma il comune altirpino come una delle realtà nelle quali si vive più a lungo in tutta la Campania. “Oltre, alla quale oggi abbiamo portato gli auguri di tutta la comunità, cialtre cinque personee. Una di 104 – sottolinea il Primo cittadino – una di 103, una di 102 e due di 101 anni.Irpina si conferma essere una comunità nella quale si vive a lungo e dove la qualità della vita è così elevata da far sì che i nostri anziani superino la soglia dei 90 anni e vadano molto oltre in buona salute e in condizioni di ...